شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يتوقف لتناول الآيس كريم خلال زيارته كليفلاند والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، خلال تناوله الآيس كريم في أحد المحال في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو.

واحتشد الصحفيون في متجر «هاني هت» الذين كانوا متحمسين لمعرفة شعور الرئيس تجاه الجمهوريين في الكونجرس الذين رفضوا إنشاء لجنة للتحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول في السادس من يناير/ كانون الثاني الماضي.

لكن بايدن، المشهور بحبه للآيس كريم، مازح الصحفيين رفع مخروطه ونصحهم ب «بتناول بعض رقائق الشوكولاتة».

وأضاف: «لا أستطيع أن أتخيل أي شخص يصوت ضد إنشاء لجنة بشأن أكبر هجوم منذ الحرب الأهلية في مبنى الكابيتول. لكن على أية حال، جئت لتناول الآيس كريم».

وجاءت رحلة بايدن إلى «هاني هت» بعد خطاب ألقاه في حرم كلية كوياهوجا المجتمعية، حيث قام بجولة فيها، وناقش الوضع الاقتصادي خلال خطاب، بالإضافة إلى فاتورة خطته بشأن البنية التحتية البالغة 1.7 تريليون دولار والتي يرفضها الجمهوريون.