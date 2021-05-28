شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة العالمية»: الوباء لن ينتهي قبل تطعيم 70% من سكان العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كوبنهاجن - أ ف ب

حذّرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، من أنه لن يكون بالإمكان تجاوز وباء «كوفيد-19» قبل تطعيم 70 % من سكان العالم، معربة عن القلق حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة من الفيروس.

وقال مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه: «سينتهي الوباء عندما نصل إلى نسبة تطعيم قدرها 70 في المئة على الأقل»، مشيراً إلى أن وتيرة التحصين لا تزال «بطيئة جداً» في أوروبا، حيث تزيد شدة عدوى النسخ المتحوّرة من الفيروس من حدة القلق.

وأعرب عن قلقه حيال المستوى المرتفع لانتقال العدوى بالنسخ المتحوّرة للفيروس، قائلاً: «نعرف مثلاً بأن «بي.1617» (المتحوّرة الهندية) أشد عدوى من «بي.117» (المتحوّرة البريطانية) التي كانت في الأساس معدية أكثر من النسخة السابقة» من الفيروس، لكنه شدد على أن اللقاحات فعالة ضد النسخ المتحورة الحالية من الفيروس.

وأكد ضرورة تسريع وتيرة التطعيم لوضع حد للوباء الذي طال أمده «أكثر مما كان متوقعاً». وأضاف: «خلال أي وباء، السرعة مهمة»، مشيراً إلى غياب هذا العامل في بداية انتشار الجائحة. وتابع: «الوقت يدهمنا، علينا تسريع وتيرة حملة التطعيم، علينا زيادة عدد اللقاحات» المتاحة.

ويذكر أنه في المناطق الـ53 التي تعدّها منظمة الصحة العالمية ضمن أوروبا، تلقى 26.5 % من السكان جرعة أولى من اللقاحات.

وبحسب الإحصاءات، تلقى 36,6 % من سكان الاتحاد الأوروبي جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات، بينما تم تطعيم 16.9% بشكل كامل.