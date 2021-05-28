شكرا لقرائتكم خبر عن شتاينماير يترشح لولاية ثانية رئيساً لألمانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين- أ ف ب

أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، أنه سيترشح للفوز بولاية ثانية من خمس سنوات، في هذا المنصب الرمزي.

وأعلن شتاينماير الذي تولى الرئاسة للمرة الأولى في 2017، والمنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، نيته خوض الانتخابات العام المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي في برلين.

وقال شتاينماير إنه يريد «مواكبة البلاد في طريقها إلى المستقبل»، وأن يواصل «بناء الجسور» مع المستشارية التي تترأسها حالياً أنجيلا ميركل. قال إن تولي منصب الرئاسة كان «شرفاً» و«تحدياً هائلاً».

وشتاينماير من أكثر السياسيين شعبية، ويحظى بدرجة عالية من الثقة. وصار رئيساً للدولة بعد توليه لسنوات منصب وزير الخارجية، وكبير موظفي المستشار السابق جيرهارد شرويدر.

وشتاينماير صاحب الشعر الأبيض والنظارتين المستديرتين، محام معروف بأسلوبه الدبلوماسي وكلامه المدروس.

وتنظم الانتخابات العامة في ألمانيا في سبتمبر/ أيلول المقبل، وهي أول انتخابات منذ 16 عاماً لا تشارك فيها ميركل التي ستنسحب من العمل السياسي.

والحزب الاشتراكي الديمقراطي يحتل المرتبة الثالثة في استطلاعات الرأي، ويتقدم عليه بفارق كبير تحالف الاتحاد المسيحي الاشتراكي والاتحاد المسيحي الاجتماعي بزعامة ميركل، وحزب «الخضر».

لكن شتاينماير يمكن أن يفوز مرة أخرى بالرئاسة في حال حصوله على دعم الأحزاب الحاكمة الجديدة والبرلمان.