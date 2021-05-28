شكرا لقرائتكم خبر عن دعوات لتأسيس أول وكالة فضاء عربية على غرار «ناسا» يكون مقرها الإمارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت منظمة العدل والتنمية للدراسات، دعوات لدولة الإمارات العربية المتحدة والدول العربية كافة، بإنشاء وتأسيس أول وكالة فضاء عربية على غرار وكالة ناسا الفضائية، يكون مقرها دولة الإمارات بمساهمات من الدول العربية.

وقال المتحدث الرسمي للمنظمة زيدان القنائي: إن تأسيس أول وكالة فضاء عربية سيؤدي لتغيير منطقة الشرق الأوسط في مجال علوم الفلك، على أن تساهم الدول العربية وعلى رأسها الإمارات والسعودية والكويت ومصر وسلطنة عمان وبقية الدول العربية في تمويل تلك الوكالة وتمويل البحوث العلمية وإطلاق البعثات الفضائية.

ودعا المتحدث الإمارات إلى تأسيس أول جامعة متخصصة في مجال الفيزياء الفلكية بدبي، في ظل الريادة التي حققتها الإمارات في مجال علوم الفضاء واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتطوير مجالات البحث العلمي في مجال علوم الفضاء، لتكون جامعة للباحثين العرب كافة، ونواة لتأسيس وكالة الفضاء العربية المرتقبة.

وأضاف زيدان القنائي أن تأسيس وكالة فضاء عربية تتسق مع رؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بتطوير وتحديث منطقة الشرق الأوسط ورؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات بشأن تطوير مجالات البحث بالعلوم الفلكية.

وقد دخلت دولة الإمارات بشكل رسمي السباق العالمي لاستكشاف الفضاء الخارجي، من خلال مشروع إرسال أول مسبار عربي إلى كوكب المريخ وهو «مسبار الأمل».