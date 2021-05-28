شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال على الهدايا ومستلزمات السفر خلال «التخفيضات الكبرى» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

شهدت مراكز التسوق في دبي، يوم الجمعة، اليوم الثاني من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» في دبي، إقبالاً كبيراً من المتسوقين الذين يبحثون عن الفرص والعروض الترويجية والتخفيضات تصل إلى 90% على تشكيلة واسعة من المنتجات، وخاصّة الهدايا ومستلزمات السفر.

ويستعد الكثير من المقيمين في الإمارات للسفر خلال فترة الصيف للقاء الأهل بعد غياب طويل، خصوصاً مع التخفيف من الإجراءات المرتبطة بالسفر خلال كورونا، وبعد التقدم الكبير في حملات التطعيم. ويقبل هؤلاء على المتاجر خلال التخفيضات لشراء مستلزمات السفر وكذلك الهدايا.

التخفيضات الكبرى بفيستفال سيتي دبي اليوم الاول / محمد شعلان

وبحسب تجار تجزئة، لفت الإقبال على شراء الإلكترونيات الاستهلاكية، والملبوسات وكذلك الحقائب والإكسسوارات.

ورحبت متاجر التجزئة ومراكز التسوق في دبي بالمتسوقين خلال اليومين الماضيين، مع تطبيقها للإجراءات الاحترازية، بما فيها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وذلك للاستفادة من العروض الترويجية الكبرى التي تستمر حتى يوم السبت.

وينطلق الموسم الصيفي في دبي مع الدورة الأولى من فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» لهذا العام، والتي تُقام مرتين سنوياً، حيث تقدم تخفيضات هائلة على تشكيلة واسعة من المنتجات التي تحمل أسماء علامات تجارية محلية وعالمية مفضلة للمتسوقين.

وتلتزم مراكز التسوق والمتاجر ومنافذ البيع والفروع المشاركة في الفعالية بجميع الإجراءات المهمة للصحة والسلامة، والتي تشمل تطبيق التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

العروض الترويجية

3 أيام تخفيضات مول الامارات تصوير: (( هيثم الخاتم ))

تقدم فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» مجموعة من العروض الترويجية على تشكيلة واسعة من العلامات التجارية المحلية والعالمية التي تناسب مختلف أفراد العائلة.

وتشمل التخفيضات العديد من العلامات التجارية المتخصصة في كل من العطور والساعات والمجوهرات والأزياء الرجالية والنسائية والأجهزة الإلكترونية وغيرها الكثير.

وستعمل مراكز التسوق والمتاجر المشاركة في هذه الفعالية التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة بالالتزام بجميع الإجراءات والتدابير الوقائية للحفاظ على الصحة والسلامة العامة للجمهور والمتسوقين بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات في جميع الأوقات.

الجمال والساعات والمجوهرات

3 أيام تخفيضات مول الامارات تصوير: (( هيثم الخاتم ))

يمكن للمتسوقات الاستفادة من العروض الترويجية التي تصل إلى 90 في المئة على منتجات الجمال المفضلة لديهن، بما في ذلك أحدث صيحات مستحضرات التجميل الأساسية، وذلك في عدد من المتاجر. ويمكن لسكان دبي وزوارها خلال الفعالية الاختيار من بين تشكيلة متنوعة من العطور، في عدد من المتاجر.

وتعد فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» الوقت الأنسب لشراء ساعة جديدة أو الحصول على هدية من المجوهرات الرائعة. ويقدم عدد من المتاجر في دبي عروضاً ترويجية كبرى على الساعات والمجوهرات.

ويمكن لمحبي الطهي والديكور المنزلي إضافة لمسات جديدة على مطابخهم ومنازلهم من خلال زيارة عدد من المتاجر.

كذلك تقدم مجموعة كبيرة من متاجر ملابس ومستلزمات الأطفال تخفيضات على تشكيلة واسعة من المنتجات والملابس والإكسسوارات التي يحتاج إليها الأطفال وأولياء الأمور.

الأزياء والترفيه

3 أيام تخفيضات مول الامارات تصوير: (( هيثم الخاتم ))

يمكن للمتسوقين اقتناء الحقائب والإكسسوارات خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» وذلك في مجموعة كبيرة من المتاجر. وبإمكان الرجال اختيار ملابس جديدة وأنيقة بأسعار رائعة.

كما سيكون بمقدور السيدات اختيار تشكيلاتهن المفضلة من الأزياء النسائية والاستمتاع بتخفيضات تصل إلى 90%. ويقدم عدد من المتاجر عروضاً ترويجية رائعة على الأزياء التي تناسب جميع أفراد الأسرة. ويمكن لعشاق الرياضة الحصول على مستلزماتهم من متاجر متعددة.

الإلكترونيات

التخفيضات الكبرى بفيستفال سيتي دبي اليوم الاول / محمد شعلان

ويمكن لسكان دبي وزوارها الاطلاع على أحدث الأجهزة والتقنيات وأفضل أساسيات الترفيه المنزلي خلال فعالية «3 أيام من التخفيضات الكبرى» والاستفادة من عروض ترويجية تصل إلى 90 في المئة على منتجات مختارة. كما تقدم المتاجر متعددة الأقسام عروضاً ترويجية لعشاق التسوق.