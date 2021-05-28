شكرا لقرائتكم خبر عن «الكلب الطائر» يوقع بصاحبه في قبضة الشرطة الهندية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - نيودلهي -أ ف ب

تسبب فيديو لكلب يطير في الهواء بعد ربطه في بالونات في الإيقاع بصاحبه في قبضة الشرطة الهندية، بعدما نشر المقطع على قناته على موقع «يوتيوب».

وأكّد جوراف شارما الذي لديه أكثر من أربعة ملايين مشترك على قناته، أنه يحب كلبه «دولار» مثل طفله، مقدماً اعتذاره عن فعلته.

وقال شارما (32 عاماً) في مقطع فيديو جديد بعد إطلاق سراحه الخميس: «أعتذر لأي شخص غضب مني، وأنا أفهم أن ما فعلته كان خطأ كبيراً».

لكنه أضاف أن المقطع الذي انتشر على نطاق واسع لكلبه «دولار» وهو يطير في السماء، يعطي انطباعاً خاطئاً عن مشاعره تجاه حيوانه الأليف. وأوضح: «أنا غير متزوج ودولار بمثابة طفلي». وتابع: «في مقاطع الفيديو القديمة المنشورة على قناتي في «يوتيوب»، يمكنكم أن تروني أتسوق لدولار لفصلي الصيف والشتاء. أشتري له الطعام، وآخذه في نزهات. حتى أنني أحتفل بعيد ميلاده بدعوة كلاب أخرى».

وألقت الشرطة القبض على شارما بعد شكوى من منظمة «بيبول فور أنيملز» للدفاع عن حقوق الحيوانات.