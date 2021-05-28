شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب نيبال: مواجهة العراق أفضل إعداد لنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

خاضَ منتخب نيبال الأول لكرة القدم، وحدة تدريبية في ملاعب المدينة الرياضية في محافظة البصرة، تحضيراً لملاقاة المنتخب العراقي الأول لكرة القدم السبت في إطار استعدادات المنتخبين، لتكملة التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 وأمم آسيا 2023.

وأشاد مدرب منتخب نيبال، الكويتي عبدالله المطيري، بالاستقبال المميز لمنتخب نيبال من قبل المسؤولين والجماهير العراقية.

وقالَ المطيري، إن مواجهة المنتخب العراقي هي أفضل إعداد من الناحية الفنية لمنتخب نيبال، لأنه يواجه أحد أقوى منتخبات آسيا والمنطقة العربية بعيداً عن النتيجة.

يذكر أن منتخب العراق خاض آخر مبارياته التجريبية يوم الاثنين الماضي، أمام منتخب طاجيكستان، والتي انتهت بالتعادل من دون أهداف.