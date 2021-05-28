شكرا لقرائتكم خبر عن تقنية جديدة ثنائية الأبعاد لتنقية مياه الصرف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: عماد الدين خليل

طور الدكتور دينيش شيتي، الأستاذ المساعد في الكيمياء بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، وبالتعاون مع باحثين من جامعة نيويورك في أبوظبي، تقنية جديدة، لتنقية مياه الصرف الصناعية للاستفادة منها في التطبيقات المختلفة، عن طريق تطوير شبكة بوليمرية ثنائية الأبعاد وقابلة للتعديل باستخدام مادة عضوية تسمى «الكاليكسارين» القادرة على امتصاص الصبغات السامة من مياه الصرف.

وطوَّر الباحثون نموذجاً جديداً باستخدام مركبات الكاليكسارين تسهم في إزالة الأصباغ من مياه الصرف بشكل فعال، حيث تم نشر مشروعهم البحثي مؤخراً في المجلة العلمية «جورنال أوف ذا أمريكان كيميكال سوسيتي».

وقال الدكتور دينيش عضو مركز الجامعة للفصل والتحفيز: تستخدم جزيئات الكاليكسارين كوحدات بناء مرنة وفائقة الجزيئية على نطاق واسع، نظراً لقدرتها على التكيف في العديد من النماذج الذي يعود إلى الترتيب المكاني للذرات في الجزيء وسهولة التحكم بها نسبياً لقدرتها على القيام بوظائف جديدة واكتساب خصائص وإمكانات جديدة من خلال تغيير الكيمياء السطحية لمركبات «الكاليكسارين»، كما تقوم مادة الكاليكسارين بدور فعال في عملية الامتصاص، إلا أنها قد تذوب في بعض المواد المذيبة، ما قد يحول دون استخدامها كما يجب.

واستطاع الباحثون تحويل الكاليكسارين إلى نماذج عضوية ذات روابط تساهمية، وهي مواد تشكل هياكل ببعدين أو ثلاثة أبعاد من خلال التفاعلات بين المكونات العضوية، والذي ينتج عنه روابط تساهمية فعالة قادرة على تكوين مواد مسامية وبلورية.

وتوصل الباحثون إلى أن النماذج العضوية ذات الروابط التساهمية ستكون الطريقة الأنسب لإزالة الصبغات السامة من مياه الصرف الصناعية، كما طوروا أول هياكل لنماذج عضوية ذات روابط تساهمية، كونت شبكات ثنائية الأبعاد تناسب جميع التطبيقات.

وأظهرت النماذج العضوية التساهمية هياكل مسامية دقيقة، تشير إلى طبيعتها البلورية وإمكانية استخدامها في التطبيقات التي تعتمد على الامتصاص، إضافة للطبقات التي تحتوي عليها تجاويف مادة الكاليكسارين تسهم في تعزيز امتصاص الجزيئات الدقيقة.