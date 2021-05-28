شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الثقافة بمجلس الشيوخ تقدم واجب العزاء فى وفاة والد النائب محمود مسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت هيئة مكتب وجميع أعضاء لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بخالص العزاء للنائب محمود مسلم رئيس اللجنة بخالص العزاء والمواساة، فى وفاة والده محمد مسلم، داعين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان والد الكاتب الصحفى والإعلامى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، قد توفى اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر.