شكرا لقرائتكم خبر عن جولات ميدانية لعمرو درويش نائب التنسيقية للاستماع لمطالب أهالى دائرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، جولاته الميدانية ولقاءاته بأهالى دائرته للاستماع إلى مطالبهم، حيث التقى بعدد من المواطنين و فرق العمل من الكوادر المؤهلة للعمل العام.

وقال النائب عمرو درويش:" نتشارك مع أبناء الوطن أحلامهم في حياة كريمة، ونستقبل كل المطالب من كل مكان، آملين أن نكون بحق معبرين عن جيل جديد قادر على تحمل المسئولية". يدرك نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مسئولياتهم تجاه وطنهم، يعون قضايا الوطن وأهمية حماية أمنها القومى كأولوية فى مواجهة التحديات، ويعون الدور الذى وكل إليهم أو تم انتخابهم من أجله، حيث يتفاعل نواب التنسيقية دائما مع المواطنين للاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم، ومن بين هؤلاء النواب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الذى يحرص دائما على التواجد فى الشارع من أجل الاستماع إلى مطالب المواطنين وكذلك الالتقاء الدائم بأهالى الدائرة.