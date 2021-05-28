شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تنعى والد النائب محمود مسلم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، محمد محمود مسلم، والد مصطفى مسلم عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ.

وتقدم أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بخالص التعازي للزميل مصطفى مسلم، والنائب محمود مسلم، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وكان والد الكاتب الصحفى والإعلامى محمود مسلم، رئيس تحرير صحيفة الوطن، ورئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجموعة DMC، قد توفى اليوم الجمعة، ومن المقرر أن تقام صلاة الجنازة غدا السبت بعد صلاة الظهر.