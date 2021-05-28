شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: الانتخابات البرلمانية المقبلة دون إشراف دولي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم عدم وجود إشراف دولي على الانتخابات البرلمانية المبكرة المزمع إجراؤها في العراق في العاشرمن أكتوبرالقادم .

وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصَحّاف في بيان اليوم، بإنه ليس هناك إشراف دولي على الانتخابات، وإنما رقابة من فريقٍ تابع للأُمم المتحدة ولمرةٍ واحدة، وبطلبٍ من الحكومة العراقيّة، مع الالتزام الكامل بالسيادة الوطنيّة العراقية.

الجدير بالذكر أن العراق كان قد طلب رسمياً في 27 يناير الماضي من مجلس الأمن الدولي الرقابة على الانتخابات البرلمانية المقبلة .