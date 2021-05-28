شكرا لقرائتكم خبر عن ترحيب دولي بقرار الانتخابات في الصومال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحب المجتمع الدولي اليوم بالاختتام الناجح للمؤتمر التشاوري بين الحكومة الصومالية والمحافظات الإقليمية الذي نتج عنه قرار إجراء انتخابات رئاسية في غضون 60 يوما .

وأوردت وكالة الأنباء الصومالية اليوم بيانا مشتركًا وقعه كل من الاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية و منظمة التعاون الإسلامي والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا و 12 دولة أوروبية و خمس أفريقية و 2 آسيوية إلى جانب كندا وروسيا ، والذي نوه بجهود رئيس الوزراء محمد حسين روبلي لقيادته هذه العملية، وكذلك رؤساء الولايات ومحافظ مقديشو وغيرهم من السياسيين الذين لعبوا دورًا في الحوار السلس والفعال.

ودعا البيان إلى ضرورة التحرك بسرعة لتنظيم انتخابات شاملة وشفافة دون تأخير، مطالبا القيادة الصومالية حل أي نزاعات مستقبلية من خلال الحوار.