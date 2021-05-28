شكرا لقرائتكم خبر عن ماليزيا تعتزم فرض "إغلاقا كاملا" لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعتزم السلطات الماليزية فرض "إغلاق كامل " لمدة أسبوعين بدءا من الأول من يونيو، في محاولة لاستعادة السيطرة على فيروس كورونا لدى وصول أعداد الحالات لمستويات قياسية.

وأعلن رئيس الوزراء محيي الدين ياسين في وقت متأخر من يوم الجمعة أنه سيتعين إغلاق "جميع قطاعات" الاقتصاد، باستثناء التي صنفتها الحكومة باعتبارها ضرورية في قائمة ستصدر قبل الأول من يونيو. وحث الماليزيين على "البقاء في منازلهم".

وكانت أعلنت وزارة الصحة عن رقم قياسي يومى جديد للإصابات بلغ 8300 حالة إصابة تقريبا ، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس اليوم الجمعة .61 حالة