شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مصير الحاوية السنغافورية بعد اشتعالها لمدة 9 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمت السيطرة على حريق اشتعل بسفينة الحاويات السنغافورية "إم في إكس-برس بيرل"، ، قبالة الساحل الغربي من سريلانكا، بعد تسعة أيام من اشتعاله، حيث تم تدمير معظم السفينة، مما تسبب في دمار بيئي. و قال مسؤولون إنه على الرغم من أنه تمت السيطرة على الحريق يتخذ رجال الإطفاء إجراءات لتبريد غرفة المحركات لمنع تسرب نفطي، طبقا لما ذكرته رئيسة هيئة حماية البيئة البحرية، دارشاني لاهاندابورا. يشار إلى أن الحريق الذي اندلع في العشرين من مايو في السفينة ، كان خارج نطاق السيطرة وانتشر داخل السفينة الراسية على بعد عشرة أميال بحرية قبالة ميناء كولومبو الرئيسي. وسقط حطام وكيماويات بالفعل في البحر ووصلت على الشاطئ في منطقة تمتد إلى 20 ميلا بحريا من السفينة الحاوية. وكانت السفينة المسجلة ، التي ترفع علم سنغافورة، في طريقها من ميناء هازيرا الهندي إلى سنغافورة عبر كولومبو وعلى متنها 1486 حاوية أغلبها تحتوي على كيماويات بما في ذلك 25 طنا من حمض النيتريك.