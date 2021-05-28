شكرا لقرائتكم خبر عن أول تصريح رسمي روسي حول المجال الجوي لبيلاروس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت هيئة تنظيم الطيران الروسية "روسافياتسيا" أن زيادة الطلب على مسارات جديدة عبر أراضيها من شركات الطيران الأوروبية التي تسعى إلى تجنب بيلاروس أدت إلى تأخير في إصدار تصاريح ، رغم تغيير مسار العشرات من الرحلات الجوية.

ويعد البيان الصادر عن روسافياتسيا الذي أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، أول تفسير روسي رسمي لتعطل تصاريح تغيير المسار، ما أدى إلى إلغاء شركة إير فرانس والخطوط الجوية النمساوية رحلات مؤخرا.

ويأتي ذلك بعد يوم من وصف وزارة الخارجية النمساوية التأخير بأنه "غير مفهوم على الإطلاق".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الزيادة المفاجئة في طلبات تحويل المسار "استثنائية"، مضيفا أن "التأخيرات الفنية حتمية". وأضاف أن السلطات "تعمل بشكل مكثف لحلها".