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طاقم تحكيم خليجي لقيادة مباراة العراق والنيبال

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-05-28 | 17:00

طاقم تحكيم خليجي لقيادة مباراة العراق والنيبال

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أعلنت الهيئة التطبيعية لاتحاد كرة القدم العراقي، اليوم الجمعة، عن تسمية طاقم تحكيم كويتي لقيادة مباراة منتخبنا الوطني ونظيره النيبالي التي ستقام في محافظة البصرة ضمن الاستعدادات الجارية للتصفيات الآسيوية المزدوجة.
وقالت الهيئة في بيان، ورد لـ الخليج 365، أن “طاقماً تحكيمياً دولياً كويتياً سيقود المباراة الودية بين المنتخب العراقي ونظيره النيبالي"، مبينة أن "سعد الفضلي سيكون حكم ساحة، وسيد علي محمود حكم مساعد أول، وسعود الشمالي حكم مساعد ثاني، وواثق محمد حكم رابع، وكاظم عودة مراقب حكام".

ومن المقرر ان تقام المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف من مساء يوم غد السبت على ملعب الفيحاء.

وسيرتدي منتخبنا الوطني الزي الأخضر الكامل، بينما سيرتدي حارس المرمى الزي باللون السماوي، وسيرتدي منتخب النيبال الزي الأبيض الكامل، ويرتدي حارس مرماهم اللون الاسود.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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