"ثورة العطش" في إيران

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

بعد أيام من قطع مفاجئ للكهرباء، تستعد إيران لقطع المياه عن ملايين الإيرانيين في 101 مدينة بسبب الاستهلاك الكبير والجفاف.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي في إيران، حميد رضا جانباز، مساء الأربعاء، إن "هناك بالتأكيد مشكلة واضحة للمياه في فصل الصيف، لكننا نحاول إدارة ظروف إمدادات المياه من خلال إدارة الضغط".

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ونقلت مراسلة ”الخليج 365” في طهران عن جانباز قوله لوكالة أنباء "تسنيم" المحلية الإيرانية، إنه "يوجد لدينا 101 مدينة إيرانية أعلنا عن وضعها في الدائرة الحمراء وقد تواجه مشاكل ووضع برامج وخطط لقطع المياه عنها".

وأشار جانباز إلى وجود 210 مدن تواجه صعوبة في توفير مياه الشرب، زاعماً أن الحكومة الإيرانية تولي أهمية كبيرة للمحافظات التي تعاني من مشاكل في توفير المياه.

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وتعد محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق البلاد ذات الغالبية السنية في مقدمة المحافظات التي تواجه أزمة في توفير المياه تليها محافظة خوزستان جنوب البلاد ذات الغالبية العربية في المرتبة الثانية.

وكشف المسؤول الإيراني أن "إيران لديها عجز يصل إلى 20 % في احتياجات المياه الصالحة للشرب".