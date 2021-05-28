كورونا يفتك بـ32 برلمانياً في الكونغو الديمقراطية

كينشاسا - رويترز

فتك فيروس كورونا بـ32 من أعضاء برلمان جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أعلنت السلطات، الجمعة، التي أكدت أن المتوفين يمثلون نسبة 5 % من إجمالي الأعضاء.

وقال النائب الأول لمجلس النواب في البرلمان، جان مارك كابوند: «وفقاً لأحدث بيان تصدره الحكومة بلغ عدد الإصابات المؤكدة 31248، بينما بلغت الوفيات 780، بينهم 32 من أعضاء البرلمان».

وعلى الرغم من أن استخدام الكمامات إلزامي داخل البرلمان، إلا أن الأعضاء يتجاهلون ذلك عادة عند تجمعهم.

وعلى الرغم من أن الكونغو الديمقراطية أعلنت أعداداً منخفضة نسبياً من الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، فقد اجتاح المرض أروقة السلطة، وأودى بحياة نواب بارزين في البرلمان، وبعض أعضاء الدائرة القريبة من الرئيس.