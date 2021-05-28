شكرا لقرائتكم خبر عن صرخ«لا أستطيع التنفس»..اتهام شرطيين بقتل أمريكي أسود خنقاً في واشنطن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لوس أنجلوس - أ ف ب

وجهت السلطات في ولاية واشنطن الأمريكية، الخميس، رسمياً اتهامات لثلاثة شرطيين بقتل رجل أسود خنقاً في مارس/ آذار من عام 2020 مع أنه كان، على غرار جورج فلويد، يتوسل «لا أستطيع التنفس».

وقال بوب فيرجوسن المدعي العام في واشنطن/ إن كريستوفر بوربانك وماثيو كولينز، وهما شرطيان في مدينة تاكوما متهمان بالقتل، وزميلهما تيموثي رانكين بالقتل غير العمد. وأضاف فيرجوسن، أن مذكرات توقيف صدرت بحق الرجال الثلاثة الذين يواجهون عقوبة السجن مدى الحياة.

ونشر فيديو اقتطع من كاميرا مراقبة لأحد المنازل تظهر مانويل إيليس، مكبل اليدين، ويتوسل إلى الشرطيين أثناء توقيفه في 3 مارس/ آذار الماضي. وصورت مارة في المكان أيضاً المشهد جزئياً عبر هاتفها.

وكتب مكتب المدعي العام أن هؤلاء الشرطيين ذوي الأجسام الكبيرة «ثبتوا إيليس على الأرض، وضربوه بشكل متكرر، وخنقوه وأطلقوا النار عليه ثلاث مرات بمسدساتهم الكهربائي دون مبرر». وأضاف أن رانكين الذي وصل بعد فترة وجيزة «أبقى إيليس منبطحاً على وجهه، واستمر في الضغط على ظهره، رغم أنه قال إنه لا يستطيع التنفس».

وفي أحد مشاهد كاميرا المراقبة التي سجلت الواقعة، يمكن سماع إيليس مكبل اليدين، وهو يتوسل: «لا أستطيع التنفس يا سيدي». ولم يبد أي مقاومة خلال عملية توقيفه.

وتوفي إيليس نتيجة توقف التنفس المرتبط بضغط بدني، وفق ما كشف تشريح جثته، الذي بيّن أيضاً وجود ميثامفيتامين في جسد الرجل البالغ من العمر 33 عاماً، وإصابته بمرض قلبي ساهم أيضاً في وفاته.