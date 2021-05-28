شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط منصة بداخلها 3 صواريخ «كاتيوشا» في بغداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي
28 مايو 2021
18:41 مساء
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بغداد: زيدان الربيعي
كشف اللواء يحيى رسول، الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، الجمعة، عن ضبط القوات الأمنية لمنصة إطلاق صواريخ، بداخلها ثلاثة صواريخ نوع «كاتيوشا» في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد.
وقال رسول في بيان: «ضمن الجهود الأمنية المستمرة لقطعات الشرطة الاتحادية والمتابعة الميدانية الدقيقة لقواطع المسؤولية، تمكن اللواء السادس بالفرقة الثانية في الشرطة الاتحادية، من ضبط منصة إطلاق صواريخ بداخلها ثلاثة صواريخ نوع كاتيوشا، مع نضيدة معدة للإطلاق في منطقة حي الجهاد جنوب غربي بغداد».
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