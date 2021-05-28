شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترخص لقاح «جونسون أند جونسون» المضاد لكوفيد 19 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

لندن - أ ف ب

أعلنت بريطانيا، الجمعة، أنها رخصت لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه شركة «جونسون أند جونسون» الأمريكية ويُعطى بجرعة واحدة، مضيفة لقاحاً رابعاً إلى ترسانتها لمكافحة الجائحة.

وعلى «تويتر» رحب رئيس الوزراء بوريس جونسون بـ«نبأ سار للغاية»، مشدداً على «الدور المهم» الذي سيلعبه اللقاح في حملة التطعيم. وقال وزير الصحة مات هانكوك، إن ترخيص اللقاح «يمثّل دفعة جديدة إلى الأمام لبرنامج تطعيم المملكة المتحدة الناجح بدرجة هائلة، والذي أنقذ حتى الآن حياة أكثر من 13 ألف شخص، ويعني أنه بات لدينا أربعة لقاحات آمنة وفعالة تم ترخيصها لحماية الناس من هذا الفيروس المروع». وأضاف أن الحكومة تأمل بأن «يلعب لقاح جونسون أند جونسون دوراً مهماً في الأشهر المقبلة»، في وقت يزداد إقبال الشباب على التطعيم، جراء القلق حيال ازدياد الإصابات بالنسخة المتحوّرة من الفيروس. وطلبت بريطانيا 20 مليون جرعة من اللقاح. وكانت تجربة أمريكية أظهرت أن اللقاح فعّال بنسبة 72 % في منع حالات الإصابة المعتدلة إلى الخطيرة بفيروس كورونا. وأعطت بريطانيا أكثر من 62 مليون جرعة من اللقاحات حتى الآن، مستخدمة بشكل أساسي لقاحي شركتي فايزر و«أسترازينيكا». كما رخّصت لقاح«موديرنا». وبعد أشهر من تراجع الإصابات، عادت لترتفع مجدداً جرّاء ظهور المتحوّرة الهندية، ما أثار تساؤلات بشأن مدى إمكانية المضي قدماً بخطط رفع كامل قيود احتواء الفيروس في 21 يونيو/ حزيران. وصباح الجمعة، أعلن الوزير المكلف الشركات كواسي كارتينج،«من المستحيل أن يتكهن أي كان، ما سيكون الوضع عليه خلال أسبوع أو أسبوعين»، مذكراً بأن الحكومة ستعلن قرارها في 14 يونيو / حزيران المقبل. ووفقاً للأرقام الرسمية، بقى معدل العدوى منخفضاً في بريطانيا رغم مؤشرات على زيادة الحالات. وفي بريطانيا يقدر مكتب الإحصاء بـ48500 عدد الأشخاص المصابين بالفيروس، أي شخص من كل 1120 حتى 22 مايو/ أيار الجاري.