شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم بسكين على شرطية في فرنسا.. ومقتل المنفذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

قالت الشرطة الفرنسية، الجمعة، إن شرطية تعرضت إلى هجوم بسكين قرب مدينة نانت الفرنسية، ما أدى إلى إصابات خطيرة، مؤكدة مقتل المشتبه في حادث الطعن، متأثراً بجراح أصيب بها خلال اعتقاله.

وأوضحت الشرطة عبر «تويتر» أن شرطية تابعة للبلدية، تعرضت للطعن بالسكين في نانت الواقعة على نهر لوار غرب البلاد، فيما لاذ المهاجم بالفرار. وأشارت إلى أن هناك 80 شرطياً وطائرة هليكوبتر للبحث عن مشتبه فيه.