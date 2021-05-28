بعد يومين من وفاة طفل.. شاب إماراتي ضحية جديدة لحوادث الغرق

رأس الخيمة؛ عدنان عكاشة

فارقت الحياة في رأس الخيمة، عصر (الخميس)، ضحية جديدة لحوادث الغرق في «البحر»، هو الشاب المواطن (عبد العزيز مروان الشحي)، 17 عاماً، بعد يومين فقط من رحيل طفل مواطن غرقاً في مياه بحر مدينة رأس الخيمة، لتتواصل حوادث الغرق المؤلمة في المرحلة الماضية، مثلما تكررت على مدار السنوات السابقة.

عبدالله محمد الشحي، عم الشاب الغريق، أوضح لـ«الخليج»، أن الفقيد، طالب في الصف التاسع، كان بصحبة عدد من أبناء عمه وأحد أعمامه، وهم إجمالاً متقاربون في العمر، لكن الضحية أصغرهم سناً.. توجهوا إلى ساحل منطقة الرمس، على بعد 12 كيلومتراً تقريباً شمال مدينة رأس الخيمة، حيث جاءت أمواج قوية وهم يمارسون السباحة، ليخرجوا جميعاً من المياه، لكنه رحمه الله، جرفته أمواج شديدة وغرق.

ووفقاً لعمه: لفظ الشاب الفقيد أنفاسه الأخيرة بمستشفى صقر في رأس الخيمة، الذي نقل إليه بعد انتشاله من بين الأمواج من قبل إحدى الجهات المختصة، وسط حالة حزن وأسى عمت العائلة ومحبيه.