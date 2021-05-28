شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر أسعار عقارات أبوظبي يرتفع 1.17%.. وفي دبي يتراجع والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

انخفض مؤشر أسعار مبيعات العقارات السكنية في أبوظبي بنسبة 0.19 نقطة من 77.70 إلى 77.51، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.24% في إبريل/نيسان 2021. وارتفعت الأسعار بنسبة 1.17% على أساس سنوي، حسب تقرير «ريدن».

وأشار التقرير إلى أن مؤشر أسعار مبيعات العقارات السكنية في دبي ارتفع بنسبة 0.40 نقطة من 77.80 إلى 78.20، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 0.52% في إبريل/نيسان 2021. وانخفضت الأسعار بنسبة 3.31% على أساس سنوي.

وانخفض مؤشر أسعار إيجارات العقارات السكنية في أبوظبي بمقدار 0.71 نقطة من 70.57 إلى 69.86، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 1.00% في إبريل 2021. وانخفضت الأسعار أيضاً بنسبة 5.89% على أساس سنوي.

وأضاف تقرير «ريدن» أن مؤشر أسعار إيجارات العقارات السكنية في دبي انخفض بمقدار 0.42 نقطة، من 69.78 إلى 69.36، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 0.59% في إبريل 2021. وانخفضت الأسعار أيضاً بنسبة 8.50% على أساس سنوي.