"عوّدتكم أكون قوي".. استعدادات "الشوربجي" لنهائي بطولة الاسكواش الدولية (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتابة وتصوير فيديو- محمد مهدي:

تصوير فوتوغرافيا: علاء أحمد

ساعات قليلة تفصل اللاعب محمد الشوربجي المصنف الثاني عالميا في الاسكواش عن المباراة النهائية في بطولة الجونة الدولية للاسكواش بعد تخطيه لاعبين مميزين في المواجهات السابقة، يطمح خلالها إلى اقتناص اللقب للمرة الثانية في تاريخه وتقديم ما يملكه من موهبة وخبرة أمام منافسه النيوزيلندي بول كول المصنف الرابع عالميا "تحدي صعب جدا، كول لاعب كبير بس عودتكم دايما أكون أقوى وهلعب بقوة في النهائي" يذكرها الشوربجي لمصراوي بثقة.

طريق لا يخلو من العقبات خاضه الشوربجي منذ المباراة الأولى له في النسخة التاسعة لبطولة الجونة الدولية للاسكواش، كان عليه تفادي الهزيمة أمام الإسكتلندي جريج لوبان المصنف 21 عالميا في دور الـ 32، ثم الفرنسي بابتيست ماسوتي في لقاء الدور الثالث بثلاثة أشواط دون مقابل ليتأهل إلى دور ربع النهائي ويلتقي فيه اللاعب الويلزي جويل ماكين المصنف السابع عالميا وأخيرا مقابلة فارس الدسوقي المصنف السابع عالميا ليفوز بنتيجة 3 أشواط مقابل شوط واحد.

ويستعد الشوربجي بقوة إلى المباراة النهائية رغم ضيق الوقت، شاهد المواجهة الأخيرة لـ "كول" مع اللاعب المصري طارق مؤمن والتي انتهت بفوز الأول، يعرف المصنف الثاني عالميا قدرات اللاعب النيوزلندي جيدا "هو بيجيد اللعب في الأجواء الحارة، عشان كدا الملعب في الجونة بيليق على طريقته جدا"سيحاول قدر الإمكان استخدام خبراته السابقة والكبيرة في بطولة الجونة "أنا شاركت في البطولة من أول نسخة، دا رابع نهائي ليا وكسبتها مرة" يعتقد أن لديه شغف كبير تجاه الصعود على منصة التتويج للمرة الثانية.

وتعتبر بطولة الجونة الدولية للاسكواش واحدة من أهم الأحداث البلاتينية للاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانية الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط التي تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين، حيث يصل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة إلى ٣٠٠,٠٠٠ دولار أمريكي.

ويعد عام ٢٠٢١ هو التاسع لبطولة الجونة المفتوحة للأسكواش، حيث اعتادت الجونة استضافتها منذ عام 2010 وشارك في النسخة الحالية أفضل ٩٦ لاعب ولاعبة اسكواش من ٢١ دولة حول العالم في مجمع الجونة للاسكواش، كما ستقام جميع المباريات الأخرى في مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة.

وقبل كل مباراة يضع الشوربجي خطة من أجل التعامل مع نقاط القوة لدى منافسيه ومناطق الضعف في أداء كل لاعب، وهو ما يحاول تنفيذه مع اللاعب النيوزلندي القوي بينما يسعى للاستفادة من تجاربه في النهائيات بشكل عام بكافة البطولات العالمية "لعبت مع ناس كتير من أجيال مختلفة، ودايما عندي جوع ناحية المكسب" وهو ما يراهن عليه اللاعب المصري الكبير.

تجدر الإشارة إلى أن بطولة الجونة الدولية للاسكواش تقام هذا العام بنظام الفقاعة الطبية وفق إجراءات احترازية عديدة للتصدي لانتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يعيش جميع المشاركين في البطولة سواء لاعبين أو أطقم التحكيم أو كافة العناصر في فندق بمفردهم لعدم الاختلاط بالغير ولا يمكن لهم التواصل مباشرة مع ذويهم أو الجمهور حرصا على سلامتهم، وهو ما سبق وأن تم تطبيقه في بطولات كبرى بمصر مثل كأس العالم لليد في يناير الماضي.