عمرها عام.. تعافي طفلة مصابة بكورونا في عزل مستشفى سوهاج العام

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الجمعة، تعافي الطفلة "جنا. ع" البالغة من العمر عامًا واحدًا والمصابة بفيروس كورونا، وخروجها من العناية المركزة بعزل مستشفى سوهاج العام، بعد 10 أيام من برتوكول العلاج.

وأوضحت صحة سوهاج في بيان لها، أنه تعافى خلال شهر مايو الجاري 5 أطفال، منهم الطفلة المذكورة، والتي وصلت للمستشفى تعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارة الجسم وكحة شديدة.

وشهدت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عدد وفيات وإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".