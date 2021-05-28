اخبار العالم

عمرها عام.. تعافي طفلة مصابة بكورونا في عزل مستشفى سوهاج العام

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلنت مديرية الصحة بسوهاج، اليوم الجمعة، تعافي الطفلة "جنا. ع" البالغة من العمر عامًا واحدًا والمصابة بفيروس ، وخروجها من العناية المركزة بعزل مستشفى سوهاج العام، بعد 10 أيام من برتوكول العلاج.

وأوضحت صحة سوهاج في بيان لها، أنه تعافى خلال شهر مايو الجاري 5 أطفال، منهم الطفلة المذكورة، والتي وصلت للمستشفى تعاني من ضيق في التنفس وارتفاع في درجة حرارة الجسم وكحة شديدة.

وشهدت محافظة سوهاج خلال الفترة الماضية زيادة ملحوظة في عدد وفيات وإصابات "كوفيد 19".

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا