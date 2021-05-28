الأمم المتحدة: الضربات الإسرائيلية على غزة قد تمثل جرائم الحرب

اسماعيل عبد الحي - قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت إن الضربات الإسرائيلية على غزة تثير قلقا عميقا إزاء التزامها بالقانون الدولي وإن تبين أنها لم تكن متناسبة فقد تمثل جرائم الحرب.

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وقالت باشيليت، التي افتتحت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إنها لم تر أي دليل على أن المباني المدنية في غزة التي دمرتها الضربات الإسرائيلية تستخدم لأغراض عسكرية.

وشددت على أنه "إذا تبين أن مثل هذه الهجمات غير متناسبة فقد تشكل جرائم حرب".

وحثت باشليت إسرائيل على وقف عمليات الإخلاء في الضفة الغربية "على الفور"، كما دعت "حركة حماس" إلى الكف عن "إطلاق الصواريخ عشوائيا على إسرائيل".

المصدر: "رويترز"