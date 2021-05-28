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الولايات المتحدة تعبر عن « الأسف الشديد » لقرار الأمم المتحدة فتح تحقيق بشأن العدوان الاسرائيلي على غزة

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اسماعيل عبد الحي - عبرت الولايات المتحدة اليوم الخميس، عن « الأسف الشديد » لقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فتح تحقيق دولي في جرائم

« ربما » ارتكبت خلال العدوان الاسرائيلي على غزة ».

 

وقال بيان صادر عن البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف « تحرك اليوم يهدد بدلا من ذلك بعرقلة التقدم الذي تحقق ».

 

والولايات المتحدة لها وضع مراقب في المجلس دون حق التصويت، ولم تتحدث بعثتها خلال الجلسة الخاصة التي استمرت طوال اليوم وتبنت القرار الذي قدمته منظمة التعاون الإسلامي ووفد فلسطين للأمم المتحدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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