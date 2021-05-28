تبادل إطلاق النار خلال ملاحقة مهاجم شرطية في فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - ذكرت تقارير صحفية أن تبادل إطلاق نار وقع، اليوم الجمعة، خلال ملاحقة الشرطة للمهاجم الذي طعن شرطية في غرب فرنسا.

وقال تلفزيون (بي.إف.إم) الفرنسي إن السلطات ألقت القبض على الرجل الذي طعن شرطية وأصابها بجروح خطيرة في بلدة «لاشابل سور إردر».

وأضاف التلفزيون أن عددا من رجال الشرطة أصيبوا بجروح طفيفة خلال عملية تبادل إطلاق النار التي أدت إلى إلقاء القبض على المهاجم.

كانت شرطية في الحرس البلدي تعرضت لاعتداء بالسكين صباح الجمعة في البلدة الواقعة قرب مدينة "نانت". وتمكن المهاجم من الفرار.

وقال مصدر مطلع على المسألة إن «حياة الشرطية في خطر».