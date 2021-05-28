“الصحة العالمية” تطالب بالسماح لإجلاء المصابين والمرضى في غزة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 04:12 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 3:47 مساءً

انتهى التصعيد على غزة لكن اثاره لا تزال مستمرة، ولذلك طالبت منظمة الصحة العالمية بالسماح بالوصول إلى المرضى في قطاع غزة والتمكن من إجلائهم لتلقي العلاج، في ظل ضغوط تواجهها الأطقم الطبية لرعاية المرضى والمصابين بعد أحداث العنف، وقالت فضيلة الشايب، المتحدثة باسم المنظمة في جنيف، إن نحو 600 مريض، بعضهم مصاب بأمراض مزمنة، كانوا بحاجة لنقلهم إلى خارج القطاع منذ بدء القتال هذا الشهر، لكن ذلك لم يتسن بسبب إغلاق المعابر.

وكانت المنظمة اتهمت في تقرير سابق إسرائيل بانتهاك الحقوق الصحية للفلسطينيين، داعية في قرار لها إلى إعداد تقرير بشأن الظروف الصحية في “فلسطين والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل”، وذلك بحسب RT