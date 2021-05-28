شكرا لقرائتكم خبر عن شقة بـ1.4 مليون دولار جائزة لمن يتلقى اللقاح في هونج كونج والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تعرض شركات عقارية في هونج كونج شقة سكنية تصل قيمتها إلى 1.4 مليون دولار جائزةً لمن يتلقون لقاح كوفيد19- ، حيث تعاني السلطات المحلية من إحجام واسع النطاق عن التطعيم.

وقالت مؤسسة نج تينج فونج للأعمال الخيرية، التابعة لمجموعة سينو، وشركة إستايتس هولدينجز الصينية، في بيان اليوم الجمعة إنهما تعرضان شقة جديدة في منطقة كون تونج، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.

وسكان هونج كونج الذين تلقوا جرعتي اللقاح مؤهلون للمشاركة في سحب للفوز بالوحدة السكنية البالغة مساحتها 449 قدم مربع (42 متر مربع).

وتأتي تلك الخطوة بعدما قالت الحكومة إنها تدرس خيارات تشمل التبرع بجرعات اللقاح غير المستخدمة، والتي تنتهي صلاحيتها في أغسطس المقبل. وقالت السلطات إن الفائض يمكن أن يضر بصفقات شراء الجرعات في المستقبل. وتعمل حكومة هونج كونج على تشجيع السكان لتلقي جرعات اللقاح من خلال سياسة تحفيزية مثل إعادة فتح الحانات وتقصير مدة الحجر الصحي.