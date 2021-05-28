شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة شرطية فرنسية في هجوم طعن ومقتل منفذه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - طعن رجل، اليوم الجمعة، شرطية وأصابها بجروح بالغة في بلدة لا شابيل سور إيردر، قرب مدينة نانت، غربي فرنسا.

وقالت قوة الدرك الوطنية الفرنسية ووسائل إعلام، إن المعتدي على الشرطية الفرنسية، توفي متأثرا بإصابته خلال اعتقاله.

وذكرت قناة "بي.إف.إم" الإخبارية التلفزيونية أنه تم القبض على منفذ الهجوم بعد مطاردة شاركت فيها مروحيتان من الشرطة، وأكثر من 200 ضابط.

وأضافت أن تبادلا لإطلاق النار وقع خلال الملاحقة، وقد أصيب بعض رجال الشرطة بجروح طفيفة.

وقالت الشرطة إن الرجل كان تمكن من سرقة سلاح الضابطة، وهرب في سيارة قبل أن يجبره حادث تصادم على محاولة الفرار على الأقدام.