الاستخبارات والأمن تطيح بأحد اكبر تجار المخدرات في بغداد

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "ضربات موجعة ومتتالية لأبطال المديرية العامة للاستخبارات والأمن استهدفت هذه المرة أحد أكبر تجار السموم المخدرة في بغداد حيث تمكنت مفارز مديرية استخبارات وأمن بغداد التابعة الى المديرية أعلاه من إلقاء القبض على هذا المجرم أثناء تواجده في منطقة البلديات ببغداد وبحوزته (٤ كيلو) من مادة الكرستال المخدرة".واضافت "بعد تفتيش منزل المتهم تم العثور أيضا على اكياس أخرى تحتوي على مواد مخدرة مختلفة بالإضافة الى أسلحة خفيفة أخرى وأدوات تعاطي".

واشارت المديرية الى ان "المتهم المذكور صادرة بحقه مذكرة قضائية وفق المادة "٢٨مخدرات ".

واوضحت المديرية ان " العملية تمت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة وبالتنسيق والتعاون مع الفرقة الأولى شرطة اتحادية ومديرية مكافحة المخدرات الهيئة التحقيقية".

