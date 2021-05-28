الشرطة الاتحادية تنفذ عمليات أمنية واسعة في صلاح الدين وكركوك

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، تنفيذ عمليات أمنية واسعة في محافظتي صلاح الدين وكركوك



القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة شرطة اتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش واسعة في منطقة "المجرة الضلوعية" ضمن قاطع عمليات سامراء، أسفرت عن العثور على سلاح قاذفة RBG7، وعبوة قمعية محلية الصنع، وصاروخي قاذفة".



واضاف البيان، ان "اللواء العاشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية نفذ عملية أمنية لتفتيش وتطهير منطقتي (المرادية، والعواشرة) بقضاء الحويجة بكركوك، أسفرت عن العثور على عبوة ناسفة (جلكان سعة 5 لتر)، ومسطرة تفجير، ومقذوف حربي".