اليابان تمد حالة الطوارئ حتى 20 يونيو المقبل

المناطق - وكالات

مددت اليابان حالة الطوارئ للسيطرة على انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في طوكيو و8 محافظات أخرى حتى 20 يونيو المقبل.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية “إن إتش كيه”، اليوم أن لجنة صحية تابعة للحكومة وافقت على تمديد حالة الطوارئ في طوكيو وأوساكا وهيروشيما وهوكايدو وآيتشي وهيوغو وكيوتو وأوكاياما وفوكوكا، بعدما كان من المفترض أن تنتهي مدتها الاثنين القادم.

وأوضح وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا، أن القرار جاء بعد استمرار ارتفاع حالات الإصابة وامتلاء الأسره بالمصابين في المستشفيات، خاصة في منطقة كانساي، مؤكدًا ضرورة اتباع أقصى درجات الحذر وسط تخوفات من انتشار السلالة الهندية في اليابان.