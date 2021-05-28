انت الان تتابع خبر حلقة 'فريندز' الخاصة.. هل وقع 'روس ورايتشل' في الحب؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجاء هذا الكشف عن هذا الأمر خلال حلقة خاصة عن المسلسل، جمعت نجومه وعدداً من المشاهير وباتت متوافرة على منصة "اتش بي او ماكس"اعتباراً من الخميس.

وأوضح الممثلان اللذان توليا دور العاشقين روس، الذي لعب دوره الممثل ديفيد شويمر، ورايتشل، التي قامت بدورها جنيفر أنيستون، في المسلسل الشهير أن قصة الحب الحقيقية "كادت" تنشأ بينهما في الموسم الأول للمسلسل.



وقال شويمر، في حلقة نقاشية شارك فيها الممثلون الستة الرئيسيون: "في الموسم الأول، كنت منجذباً جداً إلى جين"، لترد عليه أنيستون "كان الأمر متبادلا"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

ولم يمر هذا الانجذاب بين روس ورايتشل من دون أن ملاحظة "الأصدقاء" الآخرين، بحسب ما ذكر الممثل ماثيو بيري، الذي لعب دور "تشاندلر"، وكورتني كوكس، التي قامت بدور "مونيكا".

وأضاف شويمر "لكن الأمر كان أشبه بزورقين يتلاقيان لأن أحدنا كان لا يزال في علاقة أخرى.. لم نتجاوز ذلك إطلاقا. كنا نحترم ذلك"، بحسب ما ذكرت فرانس برس.



أما أنيستون، التي فازت بجائزة "إيمي" عن دور رايتشل عام 2002 فقالت "أتذكر أنني قلت لديفيد: سيكون من المؤسف حقاً أن تحصل قبلتنا الأولى على شاشة التلفزيون".

وأضافت أنيستون "وبالطبع كانت قبلتنا الأولى في هذا المقهى"، الذي بات شهيرا، وهو "سنترال بيرك" في الحلقة السابعة من الموسم الثاني. وقالت "بالتالي، استثمرنا عشقنا وحبنا في روس ورايتشل"، وفقا للوكالة الفرنسية.