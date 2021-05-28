بوتين يهنئ الاسد بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية السورية

ونقل الكرملين عن بوتين قوله في برقية بعث بها إلى الأسد، "أكدت نتائج التصويت بشكل كامل سمعتكم السياسية العالية وثقة مواطني بلدكم بالنهج الذي يمارس بقيادتكم لاستقرار الوضع في سوريا وتعزيز مؤسسات الدولة فيها بأسرع وقت ممكن".وأشار الكرملين إلى أن "بوتين شدد في البرقية على عزم روسيا مواصلة تقديم مختلف أنواع الدعم إلى الشركاء السوريين في محاربة قوى الإرهاب والتطرف وتقديم عملية تسوية سياسية وإعادة إعمار البلاد".

وحصل الأسد على 95.1 في المئة من أصوات الناخبين في الانتخابات الرئاسية.

