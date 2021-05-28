كلاشنيكوف داخل حقيبة بمطار قرطاج.. ومكافحة الإرهاب تتدخل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رشاش من نوع "كلاشنيكوف" ضبطه الأمن التونسي في حقيبة إحدى المسافرات، يفاقم التهديدات في بلد يقف على رمال متحركة على أكثر من صعيد.

وزارة الداخلية التونسية أعلنت، في بيان صدر الجمعة، ضبط سلاح ناري نوع "كلاشنيكوف" (دون مخزن) في حقيبة ملابس تابعة لمسافرة، تحمل جنسيّة دولة مغاربيّة (تونس أو الجزائر أو المغرب أو ليبيا أو موريتانيا) دون تحديد.

وأوضحت أن المسافرة قادمة من دولة أفريقيّة عبر مطار تونس قرطاج برفقة والدتها.

ووفق البيان، أحيلت المسافرة إلى الفرق المختصة في مكافحة الإرهاب لمعرفة الأهداف الحقيقية من حيازتها لسلاح خطير في مطار تونس قرطاج الدولي.

وتعيش تونس على وقع تهديدات إرهابية منذ 10سنوات، استهدفت العديد من السياسيين والأمنيين والعسكريين.

ومؤخرا، كشفت مصادر أمنية لـ"الخليج 365"، إحباط مخطط إرهابي كان سيستهدف شخصية سياسية معارضة، دون الكشف عن هويته.

وقالت المصادر الأمنية التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن الاستهداف كان سيطول سياسيا بارزا ومناهضا للإسلام السياسي داخل البرلمان التونسي، من قبل مجموعة تنتمي لكتيبة عقبة بن نافع (جناح تنظيم القاعدة في تونس)".

وكان المتحدث باسم الحرس التونسي، حسام الدين الجبابلي، أكد مقتل ما يسمى "أمير كتيبة عقبة بن نافع" الموالية لتنظيم القاعدة خلال عملية أمنية جرت بمحافظة القصرين غربي البلاد.

وأسفرت العملية التي نفذتها فرقة خاصة تجمع الوحدات العسكرية والأمنية، عن مقتل خمسة إرهابيين.

وقال الجبابلي، في تدوينة سابقة عبر صفحته بموقع فيسبوك، إن "أمير كتيبة عقبة بن نافع عبد الباقي بن أحمد بوزيان المكنى أبوأحمد العنابي (جزائري الجنسية)، دخل إلى تونس سنة 2014 والتحق بالكتيبة ثم تولى زعامتها عام 2019".