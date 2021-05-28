رئيس ألمانيا يعلن رغبته في الترشح لولاية ثانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، الجمعة، رغبته في الترشح لولاية ثانية في المنصب.

وقال شتاينماير "65 عاما" في بيان صادر عن قصر بلفيو الرئاسي "أود الترشح لولاية ثانية كرئيس فيدرالي".



وتابع "أريد مراقبة البلاد في طريقها للمستقبل.. مستقبلها بعد الوباء"، مضيفا "لا يجب أن يترك الوباء مجتمعنا منقسما".

ومضى قائلا "هذا وقت يعج بالأحداث، وتواجه ألمانيا تحديات مهمة واضطرابات سياسية".

ومن المقرر أن تنتهي ولاية شتاينماير الأولى في فبراير/ شباط 2022.

وانتخب السياسي المنحدر من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار وسط) رئيسا لألمانيا في 12 فبراير/ شباط 2017، بـ75% من الأصوات.

وفي ذلك الوقت، اقترح زيجمار جابرييل، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي، اسم شتاينماير الذي كان يشغل منصب وزير الخارجية، كرئيس للبلاد، وجرى الاتفاق عليه في إطار مفاوضات تشكيل الائتلاف الحاكم الحالي مع الاتحاد المسيحي، قبل تصويت أغلبية أعضاء مجلسي البرلمان له.

وخلف شتاينماير، الرئيس السابق يواكيم جاوك، الذي فضل عدم الترشح لولاية ثانية.

وفي 22 مارس/ آذار 2017، أدى شتاينماير اليمين الدستورية في اجتماع مشترك بين مجلسي البرلمان؛ البوندستاغ "الغرفة العليا" والبوندسرات "مجلس الولايات".

يذكر أن منصب رئيس ألمانيا يحظى بسلطات رمزية وشرفية فقط.