وفد أمني مصري يصل غزة لبحث تثبيت التهدئة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وصل وفد أمني مصري، الجمعة، إلى غزة، في زيارة هي الثالثة للقطاع منذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية برعاية القاهرة.

وقال مصدر فلسطيني إن وفد المخابرات المصرية وصل إلى قطاع غزة عبر معبر بيت حانون/إيرز لبحث جهود تثبيت التهدئة.

ومن المقرر أن يلتقي الوفد قيادة حركة حماس لمناقشة ملف التهدئة مع إسرائيل.

ومنذ وقف إطلاق النار الجمعة الماضي يجري الوفد المصري جولات مكوكية بين تل أبيب ورام الله وغزة، لاحتواء التصعيد وتثبيت وقف إطلاق النار، وترتيبات إعمار غزة.

وكشفت حركة حماس عن زيارة مرتقبة لرئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية إلى القاهرة، لبحث تفاصيل المرحلة القادمة فيما يتعلق بالتهدئة والإعمار.

وفي وقت سابق أكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"الخليج 365"، أن الوفد المصري يعمل على 3 مسارات، الأول هو التأكد من التزام الطرفين بوقف إطلاق النار، والثاني الاتفاق على خطوات من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض، والثالث جهود إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي عبر السلطة الفلسطينية.

وكانت مصر أعلنت اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة الماضي لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما قتل خلالها 255 فلسطينيا و13 إسرائيليا.