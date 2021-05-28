شكرا لقرائتكم الشرطة العمانية: توقيف 13 أضرموا النار بممتلكات عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الشرطة بمحافظة البريمي في سلطنة عمان اليوم الجمعة توقيف 13 شخصاً لتورطهم في أعمال شغب وإضرام النار في أماكن وممتلكات عامة.

كما أوضحت أن السلطات ستتخذ بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.

أتى ذلك، بعد توقيف عدة أشخاص أمس أيضاً لتورطهم في قطع الطرق والاستيلاء على مركبات النقل والاعتداء على المارة والشروع في تخريب الممتلكات العامة والخاصة ومنها المحلات التجارية، بحسب ما أفادت الشرطة، مضيفة أن بعضهم عمد إلى السطو على محلات وإضرام النار فيها.

وكانت السلطنة شهدت تجمعات محدودة للمطالبة بإيجاد فرص عمل.

مبادرات توظيف

فيما أعلنت السلطات عن تنفيذ مبادرات تشغيليّة عدة تهدف إلى توظيف ما يزيد عن 32 ألف فرصة عمل خلال هذا العام.

كما وجه السلطان هيثم بن طارق، الأربعاء، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية بتوفير 2000 فرصة عمل في القطاع الحكومي، إلى جانب توفير مليون ساعة للعمل الجزئي في المؤسسات الحكومية بمختلف القطاعات.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أنها بدأت اعتباراً من أمس الخميس باستقبال طلبات الباحثين عن عمل ممن تنطبق عليهم شروط التجنيد والالتحاق بالقوات المسلحة، وعبر إعلانات تنشر تباعاً لكل من الجيش العماني، وسلاح الجو، والبحرية، والإدارات الأخرى بوزارة الدفاع، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية.