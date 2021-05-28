شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تنظيم أحداث كبرى دون قيود هذا الصيف ممكن رغم الوباء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لاهاي - أ.ف.ب

سيكون من الممكن هذا الصيف، مع احترام بعض التدابير الصحية، تنظيم مهرجانات وتجمعات أخرى من دون تباعد اجتماعي على الرغم من الوباء، كما أظهرت دراسة هولندية تناولت 24 فعالية شارك فيها أكثر من 60 ألف شخص.

وقال بيتر لوبرتس مدير برنامج «فيلدلاب» الذي أنشأه قطاع الترفيه بالتعاون مع الحكومة «أعتقد أن النتائج التي توصلنا إليها والتي نقدمها الآن للحكومة، تُظهر إمكان الاستمرار في إقامة عدد من المهرجانات حتى بأقصى طاقتها الاستيعابية».

وبعد مجموعة من القيود وأكثر من عام دون حدث كبير، أقامت وكالات منظمة للأنشطة وعلماء هولنديون عدداً من التجمعات التجريبية وحللوها، من بينها مسابقة «يوروفيجن» للأغنية الأوروبية ومباريات في كرة القدم بين شباط/ فبراير وأيار/ مايو 2021.

وحدد معدّو التجربة التي أجراها «فيلدلاب» استناداً إلى البيانات التي جمعت، مصفوفة أخطار وفقاً لنوع الحدث وخطورة الوضع الصحي. ويوصى باتخاذ تدابير صحية لكل «مستوى من الخطر».

وأشاروا إلى أن بعض الإجراءات الاحتياطية، على غرار تقديم اختبار سلبي لـ«كوفيد-19»، ستكون كافية، إذا استمر الوضع الصحي في التحسن. وقال لوبرتس: «بحثنا في تدابير بديلة يمكن اقتراحها للتخلي عن التباعد الاجتماعي مع تنظيم أحداث آمنة».

ولا تتضمن استنتاجات الدراسة عدد الإصابات المرتبطة بكل حدث، لكنّ منظميها يقولون إنهم درسوا التصرفات وعدد حالات الاتصال بين المشاركين.

وكانت مسابقة «يوروفيجن» جزءاً من التجربة. فقد سمح لـ 3500 متفرج خضعوا لفحوص «بي سي آر» مسبقاً بحضور حفلتي نصف النهائي والنهائي والتمارين الستة في روتردام. وهذا يمثل 20 % من القدرة الاستيعابية لقاعة العروض.