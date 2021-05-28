شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل شخصين وفقدان 10 في انقلاب قارب قبالة فلوريدا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فلوريدا - رويترز

قال خفر السواحل الأمريكي، الخميس، إن شخصين لقيا حتفهما وأن 10 في عداد المفقودين بعدما انقلب قارب قبالة كي ويست في ولاية فلوريدا.

وقال المتحدث باسم خفر السواحل خوسيه هيرنانديز: إن دورية لخفر السواحل انتشلت ثمانية ناجين من المياه على بعد 18 ميلاً جنوب غربي كي ويست.

وأضاف: إن خفر السواحل انتشل جثتين أيضاً. وقال هيرنانديز عبر الهاتف: إن فرق خفر السواحل تواصل البحث في المنطقة بالطائرات والسفن عن عشرة أشخاص لم يعرف مصيرهم بعد.