شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقدم 114,055 جرعة جديدة من لقاح «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع تقديم61,323 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية، وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها حتى اليوم 12,646,025 جرعة، ومعدل توزيع اللقاح 127.86 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشياً مع خطة الوزارة لتوفير لقاح «كوفيد-19»، وسعياً للوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم، والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس «كوفيد-19»