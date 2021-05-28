شكرا لقرائتكم خبر عن الكاتبة الصغيرة فاطمة الحمادي تطلق «قصتي عن بُعد» في «الشارقة القرائي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: راندا جرجس

شهد الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال، ضمن مشاركته في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، إطلاق الكاتبة الطفلة الإماراتية فاطمة عيسى الحمادي لإصدارها الأول بعنوان: «قِصَّتي عن بُعد» والتي قامت بنشرها «صديقات للنشر والتوزيع».

وذكرت فاطمة الحمادي أنَّ فكرة الكتابة راودتها من خلال زيارتها السنوية للمهرجان مع والدها، وأثارت منصة التوقيع فضولها للتساؤل عن دورها، ومن تلك اللحظة حرصت على كتابة قصة للأطفال، كما راودها شغف الوقوف على منصة التوقيع منذ المهرجان القرائي الماضي، ولكن أثناء جائحة «كورونا» وبعد الإعلان عن نظام التعليم عن بُعد، حدث لها موقف أثر فيها فكان عنواناً للقصة وفكرتها المنسوجة.

وأكدت المؤلفة الصغيرة أن التجربة الكتابية الأولى لها أكسبتها الثقة بقدراتها ومنحتها العزيمة، لتأليف المزيد من قصص الأطفال في المستقبل. وأوضحت أن القصة تتضمن مجموعة من القيم لتعزيزها، مثل بر الوالدين واحترام المعلمين والصدق وحسن التصرف وسرعة البديهة وبذل الجهود، لتحقيق الأهداف في حياتنا اليومية.

وأعربت عائشة حمد مغاور، الأمين العام للملتقى العربي لناشري كتب الأطفال عن سعادتها بفاطمة الحمادي التي سعت إلى تحقيق حلمها بكتابة القصة وتعد نموذجاً متميزاً لأقرانها، وأكدت أن الأطفال هم روح العالم، ويملكون طاقة وذكاء وتنوعاً مختلفاً في الأفكار. وقالت: نحرص دائماً من خلال الملتقى على أن يكون الطفل شريكاً في تطوير الكتابة من خلال الورش التدريبية للموهوبين، والمشاركة بأعمالهم في المعارض العربية والدولية، حيث إن تعزيز الثقافة منذ الصغر تخلق جيلاً متميزاً وواعياً.

واحتفى عدد من الأطفال بإطلاق القصة وأهدتهم المؤلفة نسخاً بعد التوقيع عليها.