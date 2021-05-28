شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات: 2,206 حالات شفاء من «كورونا» و2,236 إصابة جديدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي -

أبوظبي: (وام)

تماشياً مع خطة وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المستجد، والمخالطين لهم وعزلهم، أعلنت الوزارة إجراء 239,852 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

‌‎وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص في الكشف عن 2,236 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 565,451 حالة.

‌‎كما أعلنت الوزارة وفاة 4، جراء تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 1,668 حالة.

‌‎وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

‌‎كما أعلنت الوزارة شفاء 2,206 حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا»، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 545,229 حالة.