كاسياس يخطط لافتتاح أكاديمية في دبي

دبي: ”الخليج 365”

قال الحارس الإسباني إيكر كاسياس إنه يخطط لافتتاح أكاديمية لتدريب حراس المرمى في دبي لتكون أول مكان خارج مدينة مدريد تمثل خلاصة تجاربه ومكانته الدولية كحارس وقائد أحرز كأس العالم إلى جانب العديد من الألقاب الأوروبية مع ريال مدريد، واختار دبي لتكون مقرا لأكاديميته الجديدة لمكانتها العالمية في مجال الرياضة والسياحة، إلى جانب كونها تمتلك جميع سبل النجاح لأية مشاريع بفضل مستوى الحياة فيها والتسهيلات والدعم للمشاريع المختلفة.

وعبّر الحارس الاسباني عن سعادته بزيارة دولة الإمارات والعودة مجددا إلى دبي التي تعتبر نموذجا عالميا ناجحا في أسلوب الحياة والتعامل مع الجائحة، وكذلك في عشقها للرياضة وتنوع مجتمعها الذي يضم جاليات من مختلف دول العالم، كما عبر عن سروره بالترحيب الحار ومشاعر المحبة التي يجدها في كل زيارة لدبي.

وجاء ذلك خلال زيارة الحارس السابق لمنتخب اسبانيا بطل العالم 2010 وأوروبا 2008 و2012 وبطل دوري أبطال أوروبا واسبانيا عدة مرات مع ريال مدريد، إلى مقر مجلس دبي الرياضي برفقة زميله السابق في ريال مدريد ومنتخب اسبانيا ميشيل سلجادو حيث كان في استقبالهما ناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العامل لمجلس دبي الرياضي وعلي عمر مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي.

وتم في اللقاء بحث الفرص الاستثمارية في دبي خصوصا في المجال الرياضي حيث أكد آل رحمة للنجم الاسباني وجود جميع التسهيلات للمشاريع الاستثمارية في إمارة دبي ومن بينها المجال الرياضي وتحديدا الاكاديميات الرياضية حيث توجد في دبي أكثر من 300 أكاديمية في مختلف الرياضات، إلى جانب وجود جاليات لأكثر من 200 دولة يعشقون الرياضة ويتطلعون إلى ممارستها.

وأكد إيكر كاسياس أن نجاح تجربة صديقه ومواطنه ميشيل سلجادو في افتتاح أكاديمية رياضية في دبي والنمو الذي حققه هذا المشروع شجعه على افتتاح أكاديميته الخاصة في دبي لتكون مركزا لتطوير حراس المرمى في دولة الإمارات والمنطقة.

وقدم مسعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي شرحا للحارس الاسباني وفريق عمله عن مكانة الرياضة في دبي وجهود مجلس دبي الرياضي في نشر ممارسة الرياضة وتطوير المواهب وكذلك تنظيم الفعاليات الرياضية المختلفة التي تزيد على 400 فعالية سنويا، كما تجوّل معهم في مقر المجلس وزيارة مختبر الابتكار وقاعة المؤتمرات الصحفية في مجلس دبي الرياضي التي تقرر أن تستضيف المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق أكاديمية أيكر كاسياس بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي خلال الشهور القليلة المقبلة.

وفي ختام الزيارة قدّم آل رحمة هدية مجلس دبي الرياضي للنجم الاسباني وهي النسخة الإنجليزية من كتاب "قصتي" لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، كما قدّم كاسياس قميصه مع منتخب اسبانيا وكذلك قميص ريال مدريد وقفّازات حراسة المرمى.