بـ2.2 مليون جنيه.. افتتاح أعمال تطوير 4 مساجد في قنا - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا - عبد الرحمن القرشي:

شهدت محافظة قنا اليوم الجمعة، افتتاح ٤ مساجد بعد الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد التي جرت بهم بتكلفة مالية بلغت ٢ مليون و ٢٣٠ ألف جنيه.

جرى افتتاح مسجد نجع عزوز بقرية القلعة التابعة لمركز قفط على مساحة ١٧٠ متر بتمويل ٢٨٠ ألف جنيه من وزارة الأوقاف، ومسجد الشاوري بمدينة فرشوط على مساحة ٣٥٥ متر بتكلفة ٢٠٠ ألف جنيه، ومسجد خاتم المرسلين بقرية كوم يعقوب مركز أبوتشت على مساحة ١٥٥ متر بتكلفة ٩٠٠ ألف جنيه، ومسجد عبدالمعبود رمضان بجزيرة الدوم مركز أبوتشت على مساحة ١٤٥ متر ٨٥٠ ألف جنيه، وجميعهم بالجهود الذاتية.

أكد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد، والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة المختلفة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية.

وأضاف "الداودي" أن مديرية الأوقاف بقنا شهدت إحلال وتجديد أكثر من ٧٠ مسجدا بمختلف مراكز المحافظة، منذ بداية عام ٢٠٢١ وحتى الآن وذلك في إطار اهتمام الدولة والقيادة السياسية ببناء الإنسان المصري وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية، مؤكداً أن الدولة عازمة على الاستمرار والمضي في تحقيق الإنجازات في شتى القطاعات وخاصة إنشاء وافتتاح المساجد.

من جانبه قال فضيلة الشيخ محمد الطراوى وكيل وزارة الأوقاف بقنا، إن افتتاح المساجد يعكس اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله تعالى ويؤكد أن هناك قيادة واعية تولي المساجد عناية خاصة وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة، لافتا إلى أن المديرية وضعت خطة شاملة بدأت من خلالها إحلال وتجديد عدد من المساجد على مستوى مدن المحافظة المختلفة يجري افتتاحها تباعا وذلك بدعم من وزارة الأوقاف بالإضافة إلي الجهود الذاتية من المواطنين .