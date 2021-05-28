لرفع الإشغالات.. أمن الإسكندرية يشن حملة بمحيط ميدان محطة مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت شرطة مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت "ميدان محطة مصر" بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق ضبط 133 حالة إشغال متنوعة، سحب 20 ترخيص "إنتظار خاطىء"، ضبط 3 مركبات "توك توك" مخالفة، سحب 10 تراخيص متنوعة، ضبط 7 قضايا "سلاح أبيض – حيازة أقراص مخدرة"، ضبط 6 حالات "عدم حمل شهادة صحية – بيع سلع مجهولة المصدر".

ولاقت الحملة استحساناً من المواطنين نظرا لما حققته من نتائج إيجابية انعكست على انسياب الحركة المرورية بالمنطقة وجار مواصلة الحملات في كافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط.