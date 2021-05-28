اخبار العالم

لرفع الإشغالات.. أمن الإسكندرية يشن حملة بمحيط ميدان محطة مصر

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

وجهت شرطة مديرية أمن الإسكندرية حملة أمنية وانضباطية مكبرة استهدفت "ميدان محطة مصر" بدائرة قسم شرطة العطارين بمحافظة الإسكندرية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحقيق ضبط 133 حالة إشغال متنوعة، سحب 20 ترخيص "إنتظار خاطىء"، ضبط 3 مركبات "توك توك" مخالفة، سحب 10 تراخيص متنوعة، ضبط 7 قضايا "سلاح أبيض – حيازة أقراص مخدرة"، ضبط 6 حالات "عدم حمل شهادة صحية – بيع سلع مجهولة المصدر".

ولاقت الحملة استحساناً من المواطنين نظرا لما حققته من نتائج إيجابية انعكست على انسياب الحركة المرورية بالمنطقة وجار مواصلة الحملات في كافة المحاور والميادين لتحقيق الانضباط.

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا